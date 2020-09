PILDID ⟩ Õppeköök avati koos sünnipäevapeoga

Kogukonnamajas tegutseva naisteklubi Kolmapäev eestvedaja Mall Kõpp rääkis, et õppeköögi remont lõppes juba jaanuaris ning siis asetati majale ka pidulikult Eesti Vabariigile tehtud kingitust märkiv tunnusplaat. Kuigi ruumid olid värsked ja korras, jõudis köögimööbel ja -tehnika sinna siiski alles märtsi lõpus. «Tegelikult on köök juba kasutuses olnud mitu kuud, aga kasutatud on seda veel vähe,» nentis Kõpp. Ta lisas sedagi, et naisteklubi esimene suurem kohtumine pärast kevadist koroonakriisi leidis aset alles juuni lõpus.