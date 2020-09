Valga spordielu arendajad külastasid Paide kolleege

Ta lisas, et olukorras, kus Valgas plaanitakse ujula laiendust, spordihoone ja Jaanikese motokompleksi arendust, on kindlasti oluline arutada, kuidas nende tegevust hallata. Kõne all oli ka noorte sporditegevus, võistluste korraldamine ja üleüldiste liikumisvõimaluste laiendamine.