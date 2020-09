Tartu Ülikooli teadlased aitavad õpetajatel ja noortel vägivalda ära tunda

Veebikoolitused

„Muidugi ei asenda veebikoolitus kontaktkoolitusi, kus on oluline koht aruteludel. Kuid on võimalik, et osale õpetajatele selline õppimisvorm isegi sobib, sest teame, et neil on teinekord raske leida asendajat, sõita teise linna ja osaleda päevasel kontaktkoolitusel. Kuna õpetajad on veebis õpetamise kohta praegu pidanud ise palju õppima ja meetodeid kasutusele võtma, siis loodame, et meie veebikoolitus ei käi üle jõu ühelegi õpetajale. Oleme loonud ka hindamisvahendid, mis tagavad, et õppija omandab materjali sisu,“ julgustas Part õpetajaid koolitusest osa saama.