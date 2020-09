Minister Kiik: Eesti on „Balti Schengeni“ kokkuleppeid täitnud

„Eesti on täitnud kokkulepet kahenädalase eneseisolatsiooni kohaldamiseks riskiriikidest saabujatele. Vastavalt kolme riigi kokkuleppele võivad kõik osapooled teha siseriiklikke erandeid konkreetsete elualade esindajatele või eritingimuste alusel. Nii oleme ka meie käivitanud COVID-19 teadusnõukoja ettepanekul lennujaamas ja sadamas testimise, mida rakendavad veel mitmed Euroopa riigid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Alates 1. septembrist käivitunud erisus on tehtud üksnes Eestis töötavatele inimestele, et võimaldada kiiremat tööle naasmist ning teavitasime selle võimaluse pakkumisest aegsasti ka teisi Balti riike,“ ütles minister Kiik.

Ühisavalduses on punkt, mis võimaldab Balti riikidel kehtestada 14-päevase eneseisolatsiooninõude osas eritingimusi reisijatele, kes sisenevad Balti riikidesse teistest EL riikidest ja kolmandatest riikidest. Kõik kolm Balti riiki on teatud erisusi ka kehtestanud. Täiendavalt on Eesti, Läti ja Leedu teinud eriotsuseid lennuliikluse puhul, et tagada oma inimestele vajalikud liikumisvõimalused.

„Valdav osa koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest – siseriiklik testimise korraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumine, kultuuri- ja hariduselu korraldamine, avalike ürituste osalejate piirarvud, võimalikud alkoholi müügipiirangud, viiruse leviku piiramiseks mõeldud mobiilirakendused jms –jäävad vastavalt kokkuleppele iga riigi enda pädevusse,“ rõhutas Kiik.