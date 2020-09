Galerii ⟩ Rally Estonia korraldajad asusid teid taastama

Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver tõdes, et ralli käigus said kannatada kindlasti mitmed lõigud ja see on ralliga seonduv tavapärane protsess. «Meie eesmärk on, et need teed võimalikult kiirelt taastada ja esimesed tegevused hakkasid juba peale rallit. Kilomeetreid on palju läbi sõita ja meie partnerid annavad siin loomulikult maksimumi. Esimene prioriteet on, et inimesed saaks suuremate probleemideta liikuda.»