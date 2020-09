Galerii ⟩ Pühajärve põhikooli lasteaed sai uued lisaruumid

Pühajärve raamatukogu hoone teisel korrusel asusid ka varem Pühajärve Põhikooli lasteaia ruumid. Aastaid tagasi aga kolis lasteaed koolimajja. Nüüd aga on lapsi nii palju, et koolimaja ruumid jäid kitsaks ning lasteaed laienes vanasse kohta tagasi.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala ütles, et seoses koroonakriisiga avastasid kevadel nii mitmedki pered, kes muidu kasutasid Otepääd oma teise koduna, et võikski valda elama jääda. See aga tähendas, et lapsi, kellele oli vaja sügisest lasteaeda minna, tuli juurde ning pidi kohe hakkama tegutsema, et leida juurde täiendavaid lasteaiakohti. „Koostöös Pühajärve põhikooliga hakkasime kohe vaatama, kuidas tekkinud olukorda lahendada. Kõne all olid ka teised variandid – kaalusime konteinerlasteaia või juurdeehituse rajamist,“ lausus Otepää vallavanem Jaanus Barkala.