Rally Estonia pealtvaataja haigestus koroonasse

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Tallinnasse, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 11 inimesel. Võrumaale lisandus kaks, Ida-Virumale neli, Viljandimaale üks ja Tartumaale üks haigusjuht. Kolmel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Lõuna regiooni nelja uue positiivse puhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Haigestunud on ka üks Rally Estoniat külastanud pealtvaataja. Inimene oli teadaolevalt väga hoolas, kandis maski, kasutas HOIA äppi ja kui enesetunne halvenes, lahkus viivitamatult rallilt.

Sellest hoolimata palub terviseamet RP6 passide omanikel, kes osalesid SS1 (Tartu vald), SS3 (Karste), SS10 (Kääriku) ja SS14 (Nõuni) katsetel, oma tervist jälgida ning haigusnähtude tekkimisel pöörduda perearsti poole.

Kokku on tänahommikuse seisuga Lõuna regioonis 3 kollet – perekondlik nakatumine (6 inimest), Võru sünnipäev (16 inimest, kellest 1 on Lääne regionaalosakonna jälgimisel) ja Itaalia reisi kolle (9 haigestunut, 4 neist on Lääne regionaalosakonna jälgimisel). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 285 inimest, kellest 33 on haigestunud.

Võrumaal on ametlikel andmetel koroonaviirusega nakatumine tuvastatud 106 inimesel, Valgamaal on nakatunuid olnud 12 ja Põlvamaal 9.

Tallinnasse ööpäevaga lisandunud 11 haigusjuhust on kahel juhul tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega ja ühel juhul nakatuti sünnipäeval. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 7.-8. september lisandunud haigusjuhtudest oli 10 juhul tegemist nakatumisega pere-ja töökontaktide kaudu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 11, muusika koldega kuus ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 31,5 COVID-19 haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 885 inimest, kellest 165 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandus neli uut juhtu, neist üks Narva linna. Ühel juhul toodi haigus sisse Venemaalt, ühel juhul on tegemist nakatumisega töökohas, kahel juhul on asjaolud veel täpsustamisel.

Kokku on Ida regioonis viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu: haigestunud on kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 425 inimest, kellest on 64 haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 23 inimest, kelles 8 on haigestunud.

9. septembri hommikuse seisuga vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 7 inimest, juhitaval hingamisel oli üks patsient.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 20,62.