Leedu teeb ettepaneku tõsta Balti mulli karantiinilävendit

"Me teeme omalt poolt kõik selle mulli säilitamiseks ja me oleme juba esitanud nii lätlastele kui eestlastele ettepaneku loobuda 16 tasemest ja minna üle 25-le, et mull alles jääks, eriti et samasuguse taseme üle käib diskussioon ka Euroopas, mitte ainult Balti riikides," ütles minister pressikonverentsil.

"Aga me püüame muidugi leida võimalust, saada oma kodanikele erandit, et nad saaksid sinna sõita ja et nende kodanikud saaksid meie riiki tulla, et meil oleks pisut vabam olukord. Aga me loodame leppida kokku 25 peale ja siis oleks probleem lahendatud."