Valgas leiab aset kaks jooksuvõistlust

Täna stardib Pedeli rannas rannavalve hoone eest 23. Valga-Valka rahvajooks ja kepikõnd. Põhijooksule eelneb lastejooks. Põhijooksu rajal on pikkust 4,5 kilomeetrit, lastejooksu raja pikkus on 1250 meetrit. Ühtlasi on tegu Valgamaa jooksusarja 7. etapiga.