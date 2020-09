Võrus otsitakse viiruse jälgi reovees

Suveperioodil taandunud koroonaviirus on viimasel kuul taas pead tõstmas ning siinkohal annas AS Võru Vesi lühiülevaate Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustest joogivee ja reovee käitlemisel.

Mitmed uuringud on näidanud, et kinnistes veepuhastus- ja veevarustussüsteemides pole nakkust võimaldavat SARS-CoV-2 viirust avastatud. Samuti on uuringud näidanud, et haigete isikute reovesi on minimaalselt nakkusohtlik ning reovees koroonaviiruse elujõulisus oluliselt väheneb. Uuringutest selgub, et nakkusohtlikku koroonaviirust pole puhastamata reovees ja puhastatud heitvees avastatud. Vaatamata sellele peab COVID-19 leviku perioodil jätkuvalt pöörama suurt tähelepanu reovee nõuetekohasele puhastamisele reoveepuhastussüsteemides, et vähendada erinevate nakkushaiguste levikut. Vee- ja reoveemajanduse töötajad peavad jälgima tähelepanelikult sanitaarhügieeni nõudeid ja kasutama isikukaitsevahendeid.