Uus nädal pakub kuni 21 kraadi sooja

Pühapäeva öösel liigub madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja selle lohk toob ööks Eesti kohale vihmapilved. Pärast keskööd lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu saab läbi. Päeval on pilvi hõredamalt ja sajuhooge on vähe. Õhtul võib aga Edela-Eestisse uus sadu jõuda. Tuul on väga tugev, puhub edelast ja läänest puhanguti 18 m/s, rannikul üle 20 m/s. Öine miinimum jääb pilvise taeva all 10 kraadi ümbrusse, päevasooja tuleb 14-17 kraadi.