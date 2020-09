Valka vallajuht: piirialal liikumine muutus laupäeval palju väiksemaks

Tema sõnul on Valka-Valga laupäeviti tavaliselt väga elav, kuid nüüd on ebaharilikult vaikne.

Linnapea ei usu, et see on tingitud inimeste hirmust nakatuda COVID-19-sse, sest nakkusi on Eesti lõunaosas vähe. Krauklise hinnangul on aktiivsuse vähenemise peamine põhjus hirm millegi vastu eksida ja trahvi saada.