Balti riikides kasutasid COVID-19 abimeetmeid kõige sagedamini Leedu väikeettevõtted

„Kõik Balti riigid reageerisid kiirelt ning meetmed aitasid ettevõtetel kriisi mõjudega paremini toime tulla. Samas on selge, et riikide võimalused on piiratud, juhul kui sarnane olukord peaks uuesti tekkima. Kui VKE-del vähegi võimalik, siis tasub eriti praegu mõelda tegevuse efektiivsemaks muutmise võimalustele, sh digitaliseerimisele, mida rõõmustavalt paljud VKE-d eri sektorites ka ette võtsid, “ ütles SEB Panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.