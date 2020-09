Kokandusringi juhendaja Terje Treu lootis, et edaspidi lähen ringil paremini kui tänavu esimesel poolaastal, mida segas koroona. «Märtsist kooliaasta lõpuni olime distantsõppel. See oli muidugi väga kurb. Kokandusringis oleks vaja käega katsuda, lõhnu ja maitseid tunda. Seda läbi interneti ei saa. Loodame, et saame ikka koos käia.»