Politsei otsib Valga vallas hooldekodust lahkunud meest

Politseinikud on suhelnud nii hooldekodu personali, sealsete elanike kui ka kohalike elanikega. Muu hulgas rääkisid politseinikud täna ka kohaliku bussijuhiga, kelle sõnul nägi ta Vitalijsele sarnanevat meest sisenemas Taheva bussipeatusest ühissõidukile, mis Tartusse sõitis. See info on veel kontrollimisel.