Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele vahendas, et otsuse punkt avada tegi Läti haigekassa. Sarnased punktid on plaanis avada ka Salacgrīvas ja Ainažis, mis on samuti suurema asustusega kohad piiri ääres. Seoses punkti avamisega ei pea valkalased enam end Valmieras kontrollimas käima.