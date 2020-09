Korvpallirahvas läheb homme püüdma vabavisete Guinnessi rekordit

Avatud on 71 ametlikku viskekohta kokku 105 korviga. Oma palli pole vaja kaasa võtta, kõikides keskustes on mänguvahendid olemas. Küll tasub jälgida, mis ajaperioodil viskekoht avatud on, sest kuigi üritus toimub ajavahemikus 10-18, aidatakse mitmes kohas rekordile kaasa lühema aja jooksul.