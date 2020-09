Galerii ⟩ Talgulised korjasid Kagu-Eestis kokku tuhandeid mahavisatud konisid

Korjekampaania eesmärgiks on teavitada üldsust ulatuslikust suitsukonide reostusest ja nende sattumisest meie veekogudesse. «Näitasime koos oma meeskonnaga eeskuju – me hoolime linnast ja meie veekogude puhtusest,» ütles linnapea Anti Allas. «Küsimus pole kindlasti mitte ainult ühekordses koristusaktsioonis, vaid eelkõige põhimõtete näitamises ja seeläbi väärtuste juurutamises ühiskonnas.»

Suitsukonide korjamine on tänavu erilise tähelepanu all, sest veekogude üks suurimaid reostajaid on just sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam. Tegelikkuses suubub suurem osa vihmaveest otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi.