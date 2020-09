Galerii ja video ⟩ Valga põhikooli kõrval põles kuur lahtise leegiga

Väljakutse Kungla tänavale tuli täna kell 16.17. Kella 16.30 paiku sündmuspaigal viibinud päästetööde juht lausus, et kui päästjad kohale jõudsid, põles kuur lahtise leegiga. «Muud midagi praegu ei tea. Siin parkis kolm autot, kaks said ära aetud. Ühe omanikku praegu otsime, sellel on esiots viga saanud,» viitas ta kuuri kõrval seisvale Toyotale, mille esiotsa värv oli leekide tõttu mullitama hakanud.