Positiivsed koroonatestid saatsid Võru koolid distantsõppele

Linnavalitsus otsustas koostöös põhikoolide juhtide ja Terviseametiga, et ennetusmeetmena on mõistlik saata 25. septembrist mitmed koolid distantsõppele, esialgu kuni 2. oktoobrini.

Linnavalitsuse kinnitusel on alust arvata, et võib lisanduda veel haigestunuid. Kuna täielikku kontaktide hulka pole võimalik nii kiiresti välja selgitada, on mõistlik võimalikud nakkusahelad ennetavalt läbi lõigata ning kiirele nakatumiste arvu suurenemisele piir tõmmata.

Kella poole viiese seisuga oli teada, et haigestunud on vähemalt seitse linnavalitsuse töötajat, mõnedel andmetel oli neid lausa üheksa.

Linnavalitsus teeb kõik enesest oleneva, et haiguse levik linnas peatada. «Me teame täna inimesi, kes on saanud positiivse testitulemusi, ja neid, kellel on haigustunnused. Teame ka inimesi, kellega haigustunnustega inimesed on lähiajal kokku puutunud,» rääkis Allas eile. «Oleme saatnud need inimesed linna allasutustest koju, et lõigata läbi viiruse kiire levimise kett.»