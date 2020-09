Võru koolid lähevad distantsõppele

Linnavalitsus otsustas koostöös põhikoolide juhtide ja Terviseametiga, et ennetusmeetmena on mõistlik saata 25. septembrist mitmed koolid distantsõppele, esialgu kuni 2. oktoobrini.

Linnavalitsuse kinnitusel on alust arvata, et võib lisanduda veel haigestunuid. Kuna täielikku kontaktide hulka pole võimalik nii kiiresti välja selgitada, on mõistlik võimalikud nakkusahelad ennetavalt läbi lõigata ning kiirele nakatumiste arvu suurenemisele piir tõmmata.