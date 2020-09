Mehed olid parasjagu haigla juures väljakutsel. «Nii kui olime vabad, saime kohe uue väljakutse. Et tegu on arestikambri hoone põlenguga, kus kinnipeetav oli madratsi süüdanud,» kirjeldas Lätt.

Teel võeti vastu otsus, et kogu meeskond läheb sisse elusid päästma. «Selleks ajaks oli selge, et seitse inimest on seal sees.»