Nakatumised Võrus saatsid lapsed distantsõppele

Nii otsustas linnavalitsus koostöös põhikoolide juhtide ja terviseametiga, et ennetusmeetmena on mõistlik saata tänasest Võru Kesklinna kool, Kreutzwaldi kool ja linna huvikoolid distantsõppele, esialgu 2. oktoobrini. «Lasteaiad ja Järve kool jätkavad tavapärast tööd,» täpsustas linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett eile õhtupoolikul. «Oleme otsusest teavitanud ka Väike Werrone kooli ja Võru gümnaasiumi, kes kujundavad oma seisukoha lähiajal.»

Kella poole viiese seisuga oli teada, et haigestunud on vähemalt seitse linnavalitsuse töötajat.

Linnavalitsus teeb kõik enesest oleneva, et haiguse levik linnas peatada. Samas võib karta, et lähipäevil lisandub nakatunuid veelgi.

«Teame täna inimesi, kes on saanud positiivse testitulemuse, ja neid, kellel on haigustunnused. Teame ka neid, kellega haigustunnustega inimesed on lähiajal kokku puutunud,» rääkis Allas eile. «Oleme saatnud need inimesed koju, et lõigata läbi viiruse kiire levimise kett.»