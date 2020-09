Teadussaate võitja aretab vanas veskitalus hobuseid

Kui küsida äsja teadussaate «Rakett 69» võitnud Uku Andreas Reigolt (17), mis on tema elu vundament, vastab ta: «Inimesed minu ümber. Mul on tohutult palju vedanud, et mul on nii toetav pere.» Ta jätkab. «Vanemad on mulle lapsest saati palju õpetanud. Kui ma midagi ei oska, siis nad ei tee minu eest kodutöid ära, vaid õpetavad mulle, kuidas seda ise ära teha.» Ja need tegemised ei tähenda ainult koolitöid.