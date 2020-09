Marjamäel selgusid Eesti meistrid mootorrataste mäkketõusus

Klass kõrgemal ehk Junior klassis oli samuti võidukas terve hooaja domineerinud Travis «Trav» Siilak (Almaca Motosport), kes oli juba Sõrestes endale kolmanda meistritiitli kindlustanud ning sai pingevabalt tulla võistlema. Võidusõidu tulemuseks 33,71 m ning Eesti meistritiitel 52 punktiga käes. Teisele kohale sõitis end terve hooaja stabiilset sõitu näidanud Egert «Eku» Toots (Carma Motoklubi) tulemusega 28,20 m ning hooaja kokkuvõttes samuti teine koht 37 punktiga. Klassi kolmas oli Gregor «Grex» Koppelmaa tulemusega 24,53, edestades vaid 21 sentimeetriga neljanda koha omaniku Robin «Robi» Kuusi, kes sai tulemuseks 24,32 m. Ühtlasi oli see ka otsustav sõit hooaja lõpptulemuste järjestuses. Grex edestas ka siin vaid 1 punktiga Robit, vastavalt 34 ja 33 punkti ning see tähendab, et Grex hõivas EMV kolmanda ja Robi neljanda koha.