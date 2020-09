Ööpäevaga lisandus 35 positiivset koroonaviiruse testi

Lõuna regiooni tööpiirkonnas on tänahommikuse seisuga kolm kollet – 21 inimesega Võru sünnipäeva kolle, 11 inimesega matusekolle ja töökoha kolle (15 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 350 inimese, kellest 43 on haigestunud.