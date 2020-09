Rosma koolipere tegi kodukandi puhtamaks

«Möödunud nädal tegi maailma puhtamaks, ka Rosma kooli õpilaste abiga,» teatas koolipere oma Facebooki lehel. «Maailmakoristuspäev on tore algatus, et muuta oma kodukant puhtamaks ja seega ka kenamaks. Põlvas järve roostikus sahistasid ka väikese Rosma kooli õpilased, et anda tänuväärsesse üritusse oma panus.»