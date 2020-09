Serviti sai Balti liigas kaotuse

Kindlasti tundis meeskond puudust kogenud Henri Sillastest, kes kuu alguses SK Tapa/N.R Energy vastu mängides sai vigastada, käis kannakõõluse operatsioonil ega naase enne kevadet. Samuti on puudu kogenud väravavaht Eston Varusk, kel on pöias väike luumurd, mistõttu on ka tema kaks-kolm kuud eemal. Balti Liiga kohtumistesse oligi väravavaht Jürgen Lepassonile abiks tulnud noor kolleeg Christofer Viilop.