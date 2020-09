Liina Kersna: kes tegi? Ise tegi! Ise tegi!

Äsja võisime näiteks raadiost kuulda uudist valitsuse otsusest suunata kõik välismaalt Eestisse tulevad sportlased kahenädalasse karantiini. See tähendab, et ühtegi rahvusvahelist võistlust Eestis korraldada ei saa. Teadaolevalt mitte ükski teine riik maailmas ei ole taolist piirangut seni veel kehtestanud.

Mis seal ikka: kui kraanid kinni, siis kinni. Aga sellel uudisel oli ka teine, lausa anekdootlik pool. Ei olnud valitsuse otsusega rahul ka peaminister Jüri Ratas, kes kurtis ajakirjanikele, et «sportlased on jäänud hammasrataste vahele». Ega ka mitte kultuuriminister Tõnis Lukas, kes iseloomustas valitsuse otsust kui «huupi puusalt tulistamist, kus üks hulkuv kuul on juhuslikult tabanud sporti».