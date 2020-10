Positiivseid testitulemusi lisandus nii Võru- kui Põlvamaale

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 37 inimesel. Neist 34 elab Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 27, Võrumaale 7 ning Viljandimaale ja Põlvamaale kaks uut kooronaviiruse juhtu. Tartumaale ja Pärnumaale lisandus üks koroonaviirusesse nakatumine.

Võrumaal on nüüd registreeritud kokku 152 nakatumist, Valgamaal 15 ja Põlvamaal 13.

Neljal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 50,64.

Harjumaa 37 uuest juhtumist neli on seotud nakatumisega pereringis ning kolm nakatumisega töökohal. Ühe nakatumise asjaolud on teadmata, ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2600 inimest, kellest 359 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (41 nakatunut, neist 26 haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 26 õpilast ja 10 õpetajat. Esimese töökoha koldega on seotud 20, Haapsalu nostalgiapäevade koldega 8, päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega kuus ja perekonna koldega samuti kuus juhtumit.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest üheksa on seotud nakatumisega pereringis ning kuus nakatumisega tutvusringkonnas. Neljal juhul saadi haigus koolist, ühel juhul toodi viirus sisse Moldovast ning ühel juhul nakatus inimene töökohal. Viie juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega 9 inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11, Kohtla-Järve kesklinna põhikooliga 6, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 204.

Viljandimaa kaks uut haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis, Tartumaa uus haigusjuhtum on seotud nakatumisega töökohal. Võrumaa üks juhtum on seotud nakatumisega töökohal, teine nakatumisega pereringis.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 440 inimese, kellest 56 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 21 haigestumist.

Pärnumaa uus juhtum on seotud nakatumisega töökohal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 250 inimest, kellest 26 on haigestunud.

1. oktoobri hommikuse seisuga vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel oli kaks patsienti.

Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusesse nakatunud kokku 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 65 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Eestis on kokku tehtud ligi 216 000 esmase testi, nendest 3450 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid mask on väga hea täiendav meede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile. Maski tuleb kanda kõigil mistahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral.

Maski peaksid kandma kõik koroonaviirusesse haigestunute kontaktsed, isegi siis kui sümptomeid veel pole. Maski tasub kanda, külastades rahvarohkeid suletud ruume: poed, kaubanduskeskused, ühistransport . See on tungivalt soovitatav just nendes piirkondades, kus on tekkinud uued nakkuskolded.