Haigla vajab makarone ja riisi

Dokumentidest selgub, et jookidest tarbitakse kahe aasta jooksul haiglas ära 930 liitrit jõhvikajooki, konserveeritud toodetest kulub sama aja jooksul kõige rohkem kurki – 750 kilo.

Kuivainetest on kõige suurem nõudlus kõvanisujahust makaronide järele, mida kulub kahe aasta arvestuses 800 kilo. Nõutud kaup on ka nisujahu, mida kulub sama ajaga 730 kilo, aga ka riis, mida sõmeral kujul kulub ära 700 ja pudruriisi nime all 600 kilo, pluss riisihelbeid (280 kilo).