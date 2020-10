Päästeamet kutsub inimesi kriisivarusid hankima

Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika näitab, et inimesed ei ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt valmis. Hädaolukorrad võivad kesta päevi ja nädalaid, kus tuleb kodust lahkumata saada hakkama ilma elektri, vee ja kanalisatsioonita.