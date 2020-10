Lätis on nakatumine paari nädalaga 8 korda kasvanud

Perevoščikovs märkis, et COVID-19-sse haigestumise tase püsis sama pea kogu suve, kuid nüüd on kahe nädalaga olukord muutunud. Ta ennustas nakatumise edasist suurenemist.

COVID-19 näitas taas, et see suudab levida välgukiirusel ja see on märguanne tegutsemiseks, lisas epidemioloog. Tema sõnul on endiselt tähtsaimad meetmed teistest eemale hoidmine ja desinfitseerimine.