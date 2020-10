Õppeasutuse tarbeks tehti korda koolimaja aadressil Vabaduse 13. See ühendati kõrvalasuva hoonega ning ehitati veel kolmas, päris uus hooneosa. Vana koolihoone sai nii kokku juurde 1000 ruutmeetrit pinda. Nüüdseks on lõppenud ka vaegtööd ehk ehituse lõpptähtajale järgnenud väiksemad tööd. «Super maja. Lastele väga meeldib siin. Nad on nii uhked, et meil on uus maja ja uued tingimused,» lausus Priimetsa kooli direktor Marina Krotova.