Galerii ⟩ Valga muuseumis tehti avalikumaks hästi hoitud saladus

Tänavu 20-aastaseks saanud Valga Lions Klubi asutati 2. veebruaril 2000. aastal, mis langes juhuslikult kokku Tartu rahulepingu aastapäevaga. Näitus kajastab nende tegemisi läbi 20 aasta. Lions Klubi Valga president Rainer Kuutma meenutas, et inimene, kes klubi loomise mõtte peale tuli, oli kunagine Valga linnapea Uno Heinla.

«Tema mõte oli võtta kokku tolleaegne aktiiv ja otsida mõtteid, kuidas saaks rohkem rahvusvahelistuda. Eesti taasiseseisvumisest oli möödas umbes üheksa aastat. Üks mõte oli, et võib-olla peaks liituma selliste rahvusvaheliste liikumistega, mis tollel ajal maailmas olid ja ettevõtlike inimeste mõttemaailma edasi kandsid. Pikemalt jäime mõttesse, kas peaksime liituma Rotary liikumise või Lions liikumisega. Tundus, et Rotary süsteem on natuke liiga jäik,» kirjeldas Kuutma teed Lions-klubini jõudmiseni.