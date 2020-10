Valga vald tunnustas haridustöötajaid

Õpetajatele andsid tänu ja tunnustuse üle vallavanem Ester Karuse ja asevallavanem Mati Kikkas. Ester Karuse märkis, et on suur rõõm, et igal aastal "Eestimaa õpib ja tänab" nominentide ja tunnustavate hulk ainult kasvab. Viiruseohu tõttu jäid mitmed Valga valla laureaadid ilma suurest peokutsest suurele galapeole pealinnas, seda enam on põhjust õpetajaid esile tõsta just praegu, õpetajate päeval koduvallas. „Ma tahan tänada nii tänaseid nominente, kui ka kõiki ülejäänud õpetajaid Valga valla koolides ja lasteaedades. Soovin teile jõudu, innustust ja pühendumust ka edaspidiseks!", ütles vallavanem.