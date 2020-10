Valga lõvidega maja ootab avatud uste päevale

Avatud uste päevale eelneb kell 12 elamu pidulik avamine (kutsetega), mis on mõeldud omamoodi tänuüritusena ehitajatele ja koostööpartneritele.

Lõvipeadega maja taastamistööd said valmis juba suve hakul. Tänaseks on paigaldatud kogu köögimööbel, sh külmkapid ja vannitoa sisustus, sh pesumasinad. On võimalus rendile võtta kõigi mugavustega, osaliselt sisustatud eluruumid äsja renoveeritud ajaloolises hoones. Pakkumisel on 1-3 toalised korterid, rendihinnaga 3-6 eurot m2. Korterid on mõeldud väljaüürimiseks eelkõige mobiilsele tööjõule ja valdkondlikele spetsialistidele.

Maja hakati ehitama 1908. aastal ning see valmis 1910. Juugendstiilis ehitise linnapoolses otsas on kahekorruseline torni ja ümara nurgaärkliga nurgahoone. Fassaadi keskosas on lihtsa metallpiirdega rõdu ja suur ümar aken. Hoone tänavafassaad on dekoreeritud pärjaga, suurte lõvimaskaroonidega ning karniisialuse friisivööga, millel on kollaste ja siniste glasuurplaatidega malelauamuster.

Hoone lasi ehitada hambaarst Julius Goertz, esimesel korrusel oli arstikabinet ja teisel elas ta ise. Ülejäänu oli välja üüritud – nii korterid kui ka esimese korruse arstikabinetid. Ehitis on esimene Valga kortermaja, milles oli keskküte, veevarustus ja vannitoad. Teise maailmasõja ajal sai hoone kannatada, seejärel ehitati peale kolmas korrus, igasse korterisse ahi ning õue kuivkäimla.

Valga Gümnaasiumi vahetus naabruses asuv ajalooline hoone tunnistati kultuurimälestiseks 12.08.1999 ning ootas aastaid renoveerimist ja ehitushanget. Seejärel võttis aega ehitusprojekti kooskõlastamine erinevate ametkondadega. Arusaadavalt arvestati maja renoveerimise juures ka muinsuskaitse eritingimustega, tagamaks väärtuslike kihistuste säilimine ja hoone algne välisilme koos omapärase juugendliku fassaadidekooriga.

Valga omavalitsus omandas tühjana seisnud mälestise 2016. aastal. Hoones on 17 korterit, millest enamik on ühe- ja kahetoalised, üksikutel on kolm tuba. Kõige väiksemad korterid asuvad katuse all, kõige esinduslikumad teisel korrusel. Kolmes teise korruse korteris on osaliselt taastatud seinamaalingud.

Kogu ehituse maksumus moodustas 1,3 miljoni eurot. Pool lõvipeadega maja restaureerimismaksumusest, 652 260 eurot, kaeti Kredexi kohalikele omavalitsustele elamufondi arendamise investeeringutoetusest, pool vajalikust summast saadi valla eelarvest. Seega on tegemist siseriikliku meetmega, mille rakendusüksuseks on SA Kredex.

Põhjalikud viimistlusuuringuid teostas konservaator Kaisa Milsaar, kes avastas ohtralt säilinud seinamaalinguid. Restaureerimisprojekti on koostas arhitekt Agu Roht, linnaruumi analüüsi vallavalitsuse juhtivspetsialist Lenna Hingla ja tasuvusanalüüsi ehitus ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre. Ehituse eelprojektiga tegeles vallaarhitekt Jiri Tintera ja taotluse esitas ehitusspetsialist Kairid Leks. Korterelamu rekonstrueerimistööde töövõtjaks oli Eviko AS.

„Tegemist on muljetäratava hoonega, millest on kujunemas üks Valga visiitkaarte. Meil on hea meel, et arhitektuurimälestis õnnestus valla jaoks päästa ja see elamu leidis igati otstarbeka rakenduse", ütles Valga vallavanem Ester Karuse.