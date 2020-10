Lätis avastati 24 tunni jooksul rekordilised 109 koroonanakkust

Koroonaviiruse teste tehti samal perioodil 4416, nendest andsid positiivse vastuse 2,47 protsenti. Keskuse riskianalüüsi osakonna direktor Jurijs Perevoscikovs ütles varem, et kriitiliseks lävendiks on kolm protsenti, millest kõrgem näitaja viitab haiguse kiirele ja kontrollimatule levikule.

Kolmapäeval viidi Lätis haiglaravile ka kümme COVID-19 patsienti, mis on uus rekord ühe päeva kohta pärast pandeemia puhkemist. Hetkel on Läti haiglates 42 koroonaviirusehaiget, neist 37-l on keskmise tõsidusega sümptomid, viie patsiendi seisund on tõsine.