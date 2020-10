Videod ⟩ Valmisid Valgamaad tutvustavad videoklipid

„Üha enam soovime näidata teistele Valgamaa erilisust, oma maakonna võrratu looduse, eriliste paikade ja inimestega. Valminud videod on väga humoorikad ning peakangelane Ülo meeldejääv. Kagu-Eesti turismipäeval saime juba positiivset tagasisidet ning sealgi mainiti ära, et Ülo on nende uus lemmik inimene. Usun, et praegusel ajal, mil üle maailma levib koroonaviirus ja külastatakse peamiselt oma kodumaad, siis antud videote hea turundusega suurendame meiegi ehk siseturistide arvu Valgamaal,“ kommenteeris klippide valmimist projektijuht Chaty Uibopuu.