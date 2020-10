Laada ühe peakorraldaja, Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktori Ülle Juhi sõnul tõotab tänavune laat tulla varasematest suurem. «Tavaliselt on meil kauplejaid olnud 220–230, tänavu on juba 250 piir ületatud,» ütles ta kolmapäeva ennelõunal.

Head ja paremat pakuvad eelkõige need, kes ise selle valmistamisega seotud on: toiduainete ja aiasaaduste müüjad, taime- ja loomakasvatajad, käsitöömeistrid, mööbli ja ehete valmistajad ning teised kohaliku kraami pakkujad. Tavapäraselt on heade pakkumistega kohal ka Lõuna-Eesti Postimees.