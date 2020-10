Valga Depoo kavatseb töömahtu kahekordistada

Valga Depoo AS tegeleb Valgas vagunite remondiga ja on ühtlasi ainus, kes Eestis seda teenust täismahus pakub. Depoo juht Oleg Nikolajev möönis juba eelmisel sügisel, et suure nõudluse tõttu oleks vaja töömahtu tõsta. Seetõttu oli kavas avada uus remonditsehh ja kasvatada töötajate arvu. «Panime plaani kevadel koroonaviiruse tõttu pausile, sest keegi ei teadnud, mis järgmiseks juhtub,» tõdes ta nüüd.