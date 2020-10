Nädalavahetusel jagatakse Eesti ja Balti käsipallis topeltpunkte

Meistermeeskond Põlva Serviti ootab nädalavahetusel külla Viljandi HC-d ja SK Tapa/N.R. Energy't. Lisaks võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paper laupäeval tapalasi ning sõidab päev hiljem mängima Viljandisse. Balti liigas on Servitil tabelis hetkel kuus silma, ülejäänud kolm klubi on neljast kohtumisest võitnud ühe.

Serviti ja Viljandi kohtusid kolmapäeval Eesti karikavõistlustel, kui põlvalased said võõrsil 29:26 võidu. Hoolimata pikast omavahelisest rivaliteedist lähevad kaks meeskonda Balti liiga raames vastamisi esmakordselt. Eesti sarjades on Servitil aga Viljandi vastu võimalik venitada võiduseeria kümnemänguliseks, viimati võitsid mulgid 2018. aasta veebruaris.

"Kolm kohtumist viie päeva jooksul on päris karm kalender, kuid tuleb mõista praeguseid olusid, kus kalender tekib või muutub pidevalt. Meiesuguse amatöörtiimi jaoks pole see võibolla liiga keeruline, aga siiski on raske treenida ja valmistuda, kui ei tea millal ja kellega mängud tulevad," arutles Viljandi HC peatreener Marko Koks.