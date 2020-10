Lätti minejad peavad esmaspäevast täitma elektroonilise ankeedi, Valga elanikud said erandi

Pärast andmete sisestamist saab reisija isikliku QR-koodi, mis kinnitab andmete andmete esitamist. Kood on vajalik selleks, et Läti ametivõimud saaks kontrollida, et inimene on piirangutest kinni pidanud. Kui inimene koodi kaotab, võimaldab veebilehekülg selle endale uueti e-kirjaga saata. Kõik eelnev kehtib ka siis, kui inimene vaid läbib Lätit transiidina ehk ei peatu seal.