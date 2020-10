Aadressil Kuperjanovi 12 asuv hoone on ilmselt üks Valga ilusamaid. Oma nime on sellele andnud lõvipea kujutised maja esiseinal. Pikalt räämas olnud hoone uunedati hiljuti ja ootab nüüdseks ootab maja juba üürilisi ja mõni kohalik ongi juba majas end sisse seadnud.

Kolmekorruselises majas on 17 üürikorterit, vabad on neist veel 15. Pakkumisel on 1–3-toalised korterid, rendihinnaga 3–6 eurot ruutmeetrilt. Korterid on mõeldud väljaüürimiseks eelkõige mobiilsele tööjõule ja valdkondlikele spetsialistidele.