Terviseamet: kahenädalast eneseisolatsiooni saab asendada kahe testiga

Terviseamet soovitab reisid võimalusel siiski tulevikku lükata ja koolivaheaeg Eestis veeta. Kui reisimist pole võimalik edasi lükata, tuleb arvestada kahenädalase isolatsioonikohustusega, mida saab aga asendada kahe koroonatestiga, juhul kui need annavad negatiivse tulemuse. Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid töid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testi tulemuse saamist.