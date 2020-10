Lätis leidis kinnitust 89 uut COVID-19 nakkusjuhtumit, Leedus 205

Kokku ravitakse Läti haiglates praegu 52 COVID-19 patsienti, nendest 47-l on keskmise tõsidusega sümptomid, viie inimese seisund on tõsine.

Kokku on Lätis seni uue koroonaviirusega nakatunud 2596 inimest, 1322 inimest on sellest paranenud.

Keskuse teatel on 115 nakatumist seotud teadaolevate koroonakolletega ning viis juhtu on seotud välismaalt saabunud inimestega.

Leedus on kinnitatud 5963 COVID-19 haigusjuhtumit, 3087 inimest on endiselt haiged ja 2751 on paranenud.