Ööpäevaga lisandus 19 positiivset koroonatesti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 13 inimesel. Harjumaale lisandus neli ja Tartumaale üks. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Võrumaal on seni positiivse proovi andnud 160 ning Valga- ja Põlvamaal 16 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 50,11.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neljal juhul saadi viirus koolist, viiel juhul saadi nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Ühel juhu toodi haigus sisse Venemaalt ning ühe nakatumise asjaolud on veel slegitamisel. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üheksa aktiivset kollet: Sillamäe töökoha koldega on seotud üheksa inimest, Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 11, Kohtla-Järve teise kooli koldega kuus ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa. Jõhvi kooli koldega on seotud kaheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut (13 klienti ja viis töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 21 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldesse lisandus veel üks nakatunu, kokku on selles seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 931 inimest, kellest on haigestunud 208.

Harjumaa uutest juhtudest kolm on Tallinnas. Kolme juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega ja ühe juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, neist suuremad on haigla kolle 42 inimesega ja Tallinna kooli kolle 39 inimesega. Esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu. Kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku ligi 2 000 inimest, kellest 326 on haigestunud.

Tartumaale lisandunud haige nakatus läbi töökontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 265 inimest, kellest 42 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks kolle – töökoha kolle 24 inimesega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 130 inimest, kellest 30 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel perekondlik kolle Saaremaal (6 nakatunut).

Haiglaravi vajab 31 inimest

11. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 31 COVID-19 patsient, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 495 COVID-19 haigusjuhtumit 482 inimesega.

11. oktoobri seisuga on tervenenud 2 958 inimest. Neist 2 246 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 712 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 232 000 esmase testi, nendest 3 865 ehk 1,66 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Olukord muutub tõsisemaks, viiruse leviku ohjamine nõuab kõigi panust

Kanna maski! Maskiga kata nii nina kui ka suu. Võid kasutada nii kirurgilisi kui ka korduvkasutatavaid kaitsemaske.

Väldi reisimist! Reisid lükka tulevikku ja koolivaheaeg veeda Eestis. Kui reisimist pole võimalik edasi lükata, siis tuleb arvestada kahenädalase isolatsioonikohustusega. Kahenädalase isolatsioonikohustuse alternatiivina võib teha kaks testi ning kui tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu. Kui tööandja otsusel on vajalik täita edasilükkamatuid töid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testi tulemuse saamist.

Eelista kaugtööd! Muret teeb viiruse levik töökollektiivides. Kindlasti ei tohi tööle minna haigena. Kodus paranemine ja mitte haigena tööl käimine on nii töötaja kui tööandja huvides. Tööandjad peavad tagama, et kogu töökollektiivil on tööl ohutu olla. Soovitame tööandjatel võimaldada võimalikult suurel määral kaugtööd. Kasutusele tuleb võtta ka muud viiruse levikut tõkestavad abinõud. Rahvarohketes kohtades peaksid inimesed paiknema hajutatult ja kandma maske. Nii väldime viiruse levikut riietus- ja puhkeruumides, koosolekutel, ühises töö transpordis, kuid samuti kohvinurkades ja söögipauside ajal. Majanduse tervis sõltub meie inimeste tervisest.

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 155 875 korda ja haigeks märkinuid 90.