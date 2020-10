Kuldset sügisilma jätkub ka teisipäeva

Öö hakul on enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast keskööd lääne pool pilvisus hõreneb ja sajuhooge on harvem. Paiguti võib tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul, saartel lääne- ja loodetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 3-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja tekkida võib udu. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 6-9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib veidi sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, saartel loode- ja põhjatuul 3-8, õhtul puhanguti 12 m/s. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.