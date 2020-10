Kolmapäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, vastu hommikut tugevneb rannikualadel kirdetuul 7-13, Liivi lahe piirkonnas puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 1-6 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati vahemikku 0 kuni -2 kraadi, rannikul on aga sooja kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Ilm on sajuta. Nähtavus on mõõdukas, paiguti võib olla udu. Sooja on 6-8 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vähest vihma sajab Kagu-Eestis ja mõnel pool rannikul. Puhub kirdetuul 6-12, puhanguti kuni 15, Lääne-Eesti saartel kuni 20 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.