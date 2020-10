Võrumaa koolieelikud harjutavad politseinike juhendamisel tänaval liiklemist

"Ettevõtmisesse on kaasatud väga mitu osapoolt, kelle teadmistest on koolieelikutel kasu, et ohutumalt iseseisvamasse eluetappi astuda. Teatavasti kaasneb paljude lastele lasteaia lõppemisega elus iseseisvam periood, kus tuleb tänavatel rohkem üksipäini liigelda ja sageli ka kodus üksi aega veeta. Seoses sellega on vajalik, et laps tunnetaks ohtu, oskaks seda ette näha ning oskaks ka käituda kui ohusituatsioon on juba tekkinud," kirjeldas Sarik laiemat eesmärki.